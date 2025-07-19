На охраняемом регулируемом железнодорожном переезде в Жамбылской области едва не произошла авария. Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", 8 июля в 14:54 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Шу-Шыганак, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля, выехавшего на пути, передает BAQ.KZ.

"8 июля в 14:54 на охраняемом регулируемом железнодорожном переезде участка Шу-Шыганак машинист поезда своевременно применил экстренное торможение, предотвратив столкновение с автомобилем, который выехал на пути, игнорируя правила дорожного движения. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся", - говорится в официальном сообщении.

По информации КТЖ, инцидент стал причиной кратковременной задержки движения поезда, состав остановился на четыре минуты. Материалы по факту происшествия переданы в полицию.

В компании отметили, что причиной инцидента стало грубое нарушение ПДД со стороны водителя.