Объём производства в машиностроительной отрасли Казахстана по итогам января-ноября 2025 года увеличился на 11,6%, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на заседании Правительства, где рассматривались итоги социально-экономического развития страны.

По его словам, рост обеспечен увеличением выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также оборудования и бытовой техники.