Машиностроительная отрасль показала двузначный рост за 11 месяцев
Объём производства в машиностроительной отрасли Казахстана по итогам января-ноября 2025 года увеличился на 11,6%, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на заседании Правительства, где рассматривались итоги социально-экономического развития страны.
По его словам, рост обеспечен увеличением выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также оборудования и бытовой техники.
"Рост показателей обусловлен повышением внутреннего спроса, реализацией инвестиционных проектов и действующими мерами государственной поддержки. Также хочется рассказать о вводе в эксплуатацию новых производственных объектов в отрасли. В 2025 году начали работу завод по выпуску легковых автомобилей KIA в Костанае и мультибрендовый автозавод в Алматы. Кроме того, запущено производство пассажирских вагонов на предприятии "Штадлер Казахстан" в Астане, а также завод по выпуску грузовых вагонов в Атырау.", — отметил Олжас Сапарбеков.
