Илон Маск призвал к ликвидации Евросоюза, заявив, что отдельные страны должны вернуть себе полный суверенитет, передает BAQ.KZ. со ссылкой на ТАСС.

По мнению предпринимателя, только так государства смогут "лучше представлять свой народ". Об этом он написал в своей соцсети X.

Заявление Маска прозвучало на фоне продолжающегося расследования Еврокомиссии в отношении X. Брюссель проверяет, соблюдает ли платформа требования закона о цифровых услугах (DSA), который обязует компании оперативно удалять контент, признанный запрещённым в ЕС.

Расследование началось в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает X в нарушении норм DSA, что подразумевает ответственность за несоблюдение правил модерации контента без решения суда.