Американский предприниматель Илон Маск представил Grokipedia — новую онлайн-энциклопедию, которая позиционируется как конкурент "Википедии", передает BAQ.KZ со ссылкой на Business Insider. На момент запуска библиотека портала насчитывала 885 279 статей.

Сайт Grokipedia.com уже несколько часов после запуска работал в тестовом режиме, однако некоторые пользователи отмечали ошибки в работе портала. В настоящий момент сайт функционирует в версии 0.1. Главная страница практически полностью состоит из строки поиска: пользователю предлагается ввести запрос, а алгоритм автоматически подсказывает возможные варианты вопросов. После подтверждения запроса пользователю предлагается выбор из нескольких найденных статей с информацией по интересующей теме.

О том, что команда xAI работает над Grokipedia, Маск сообщил еще в сентябре. Предприниматель критиковал "Википедию" за редакционную политику, обвиняя платформу в политической предвзятости.

Как пишет Washington Post, "Этот проект — очередная попытка Маска бросить вызов основным платформам, которые он считает политически предвзятыми. Будучи некогда поклонником "Википедии", Маск в начале этого года обвинил ее в поддержке либеральных взглядов и призвал сторонников "прекратить финансирование "Википедии" до тех пор, пока не восстановится баланс"".

Grokiпedia стартовала с почти 900 тысячами статей, и Маск надеется, что портал станет альтернативой существующим энциклопедиям, предлагая пользователям более "сбалансированную" информацию.