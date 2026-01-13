Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск заявил, что хочет сделать реальностью выход человечества за пределы Солнечной системы и развитие межзвездных перелетов, не исключающих возможный контакт с внеземными формами жизни, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает агентство Eurasia Daily со ссылкой на Fox News.



Выступая на одной из площадок SpaceX в Техасе, Маск отметил: "Я скажу вам о цели SpaceX. Мы хотим сделать "Звездный путь" реальностью".



По его словам, в перспективе полеты на Луну и другие планеты станут регулярными. Кроме того, в дальнейшем человечество сможет отправляться к другим звездам. Предприниматель добавил, что освоение дальнего космоса может привести к открытию новых цивилизаций или форм жизни за пределами Земли.



"Звездный путь" (Star Trek) - научно-фантастическая медиафраншиза, охватывающая множество сериалов, фильмов, книг, игр. Она представляет утопическое будущее человечества, исследующего космос, встречающего новые цивилизации и стремящегося к миру и прогрессу.