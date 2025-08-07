В Казахстане зафиксирован рекордный рост посевных площадей под подсолнечник — самую прибыльную культуру в растениеводстве страны. Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к снижению цен на подсолнечное масло: напротив, стоимость продукта на внутреннем рынке вновь начала расти, передает BAQ.KZ.

По данным Бюро нацстатистики, в 2025 году подсолнечником в стране засеяно почти 1,8 млн гектаров — это на 38% больше, чем годом ранее. Темпы роста стали самыми высокими с 2008 года, а общая площадь — рекордной как минимум с 1990 года.

Причина резкого увеличения — высокая рентабельность культуры. В 2024 году семена подсолнечника показали наивысший уровень доходности среди всех основных сельхозпродуктов, и отрасль восприняла это как сигнал к масштабной экспансии.

Дополнительным стимулом стал высокий спрос со стороны перерабатывающей промышленности и зарубежных рынков — особенно Китая. Однако с 2023 года экспорт сырья ограничен пошлинами: таким образом государство стремится обеспечить внутренний рынок и стимулировать выпуск подсолнечного масла в стране.

Судя по всему, меры сработали: за первые пять месяцев 2025 года производство подсолнечного масла в Казахстане выросло на 21%, достигнув 331,6 тыс. тонн. Однако при этом вырос и экспорт, а значит, на внутреннем рынке осталось меньше продукта — 95,6 тыс. тонн против 112,3 тыс. тонн годом ранее.

В результате — несмотря на рекордные посевы и рост производства — цены на подсолнечное масло пошли вверх. По данным на 5 августа, его стоимость для потребителей в годовом выражении выросла на 32,9%.

Эксперты отмечают, что такая динамика — не редкость в условиях открытого рынка: рост предложения может компенсироваться повышенным спросом, в том числе со стороны внешних рынков. Кроме того, свою роль могли сыграть логистические издержки, сезонные факторы и валютные колебания.

В целом в отрасли сохраняется уверенность, что подсолнечник остается ключевым направлением диверсификации сельского хозяйства. Однако баланс между интересами экспортёров, переработчиков и потребителей ещё предстоит найти.