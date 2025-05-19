В Западно-Казахстанской области потребители возвращают себе сотни тысяч тенге, заплаченные за товары по неоправданно завышенной цене. Истории нескольких казахстанцев стали наглядным примером того, почему знать свои права — жизненно важно, передаёт BAQ.KZ.

Одним из таких случаев стала история потребителя К. Получив приглашение на презентацию массажной накидки, он оказался под давлением навязчивых продавцов. Убедившись в "исключительных лечебных свойствах" устройства, он оформил покупку в рассрочку на 1 000 000 тенге. Уже дома К/ решил проверить рыночную стоимость товара — и обнаружил, что аналогичная накидка стоит в 15-17 раз дешевле, от 60 000 тенге.

Осознав, что стал жертвой манипуляции, мужчина обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО. Юристы помогли ему составить претензию, и спустя непродолжительное время продавец вернул всю сумму.

С похожей ситуацией столкнулся и потребитель Н., который также оформил аналогичную покупку в кредит. Благодаря своевременному обращению и поддержке департамента, и он вернул свои деньги.

Специалисты по защите прав потребителей напоминают:

Не верьте первому впечатлению — всегда проверяйте цену товара на независимых онлайн-платформах;

Читайте договор до подписи — особенно пункты мелким шрифтом и условия кредита;

Уточняйте детали — срок рассрочки, комиссии, возможность возврата и гарантии;

Не бойтесь обращаться за помощью — департаменты по защите прав потребителей помогают бесплатно.

Если вы уже оформили покупку и подозреваете обман — не теряйте время. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше шансы вернуть деньги.

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