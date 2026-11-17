Масштабная ярмарка вакансий для выпускников колледжей пройдет в Алматы
Мероприятие пройдет в Ауэзовском районе на базе Алматинского многопрофильного колледжа.
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В Алматы 18 ноября состоится городская ярмарка вакансий, которая объединит более 5 тыс. молодых специалистов, выпускников колледжей и представителей работодателей. Участники смогут ознакомиться с актуальными предложениями о работе, пройти первичные собеседования и получить информацию о возможностях трудоустройства.
Организаторами выступают колледж и Региональная палата предпринимателей «Атамекен» при поддержке аппарата акима Ауэзовского района.
Главная цель ярмарки — помочь выпускникам организаций технического и профессионального образования найти работу по специальности и наладить прямое взаимодействие с работодателями.
Предприятия и компании Алматы представят вакансии в различных отраслях экономики. Молодые специалисты смогут узнать о требованиях к кандидатам, условиях труда и социальных гарантиях, а также лично пообщаться с представителями организаций.
К участию приглашаются выпускники колледжей текущего и прошлых лет, студенты, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса, заинтересованные в привлечении молодых специалистов.
Дата: 18 ноября 2026 года.
Время: с 10:00 до 16:00.
Место: Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 63, Алматинский многопрофильный колледж.
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