В Алматы 18 ноября состоится городская ярмарка вакансий, которая объединит более 5 тыс. молодых специалистов, выпускников колледжей и представителей работодателей. Участники смогут ознакомиться с актуальными предложениями о работе, пройти первичные собеседования и получить информацию о возможностях трудоустройства.

Организаторами выступают колледж и Региональная палата предпринимателей «Атамекен» при поддержке аппарата акима Ауэзовского района.

Главная цель ярмарки — помочь выпускникам организаций технического и профессионального образования найти работу по специальности и наладить прямое взаимодействие с работодателями.

Предприятия и компании Алматы представят вакансии в различных отраслях экономики. Молодые специалисты смогут узнать о требованиях к кандидатам, условиях труда и социальных гарантиях, а также лично пообщаться с представителями организаций.

К участию приглашаются выпускники колледжей текущего и прошлых лет, студенты, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса, заинтересованные в привлечении молодых специалистов.

Дата: 18 ноября 2026 года.

Время: с 10:00 до 16:00.

Место: Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 63, Алматинский многопрофильный колледж.