В Казахстане продолжается обновление железнодорожной инфраструктуры. В 2026 году планируется провести ремонт 1 577 километров железнодорожных путей, что является частью долгосрочной программы модернизации сети до 2029 года, передаёт BAQ.kz.

Работы проходят в рамках программы развития транспортной отрасли, реализуемой по поручению Президента Казахстана. Всего в период с 2023 по 2029 годы в стране планируется обновить 11 тысяч километров железнодорожных путей.

По данным профильных ведомств, за первые три года реализации программы - с 2023 по 2025 годы - уже отремонтировано 4 448 километров путей, что превышает плановый показатель. Изначально предполагалось обновить 4 214 километров, однако фактический объем оказался больше на 234 километра.

В 2026 году производственная программа уже началась. Первые работы стартовали в южных регионах страны.

Отмечается, что все подготовительные мероприятия были проведены заранее, что позволит выполнить ремонтные работы в установленные сроки и обеспечить необходимое качество обновления железнодорожного полотна.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры направлена на повышение безопасности движения поездов, увеличение пропускной способности магистральной сети и развитие транзитного потенциала Казахстана.