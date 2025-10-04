Масштабное шоу покажут на арене алматинского цирка
Звезды мирового циркового искусства выступят в Алматы.
С 4 октября по 16 ноября 2025 года на арене Казахского государственного цирка пройдет масштабное международное представление — "Magic Circus Tango", передаёт BAQ.KZ.
Впервые в Казахстане на одной сцене объединятся две легендарные труппы: Московский цирк на Цветном бульваре имени Юрия Никулина, отмечающий 145-летие со дня основания, и Казахский государственный цирк, празднующий 55-летие творческой деятельности.
Зрителей ждет яркая программа с участием звезд мирового циркового искусства — лауреатов престижных фестивалей в Монте-Карло, Жироне, Сен-Поль-ле-Даксе, Москве и Санкт-Петербурге. В постановке соединятся лучшие жанры цирка: воздушная гимнастика, эквилибристика, магические трансформации, а также выступления клоунов и акробатов международного уровня.
Билеты доступны в кассах цирка и на сайте билетного оператора.
