Масштабную сеть распространения психотропных препаратов пресекли в нескольких регионах Казахстана

Министерство внутренних дел пресекло деятельность нескольких групп, занимавшихся незаконной поставкой и продажей сильнодействующих психотропных препаратов. Операции прошли сразу в нескольких регионах страны, передает Polisia.kz.

В октябре полицейские провели одновременные задержания участников преступной группы, организовавших поставки и распространение препаратов в Кокшетау, Щучинске и курортной зоне Бурабай.

Всего задержаны 11 человек. Среди них — владельцы и сотрудники фармацевтических компаний, курьеры и другие участники незаконной схемы.

Во время обысков изъято более 50 тысяч флаконов препарата «Тропикамед» и еще около 4 тысяч флаконов других подобных средств. Также обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, автомобили и крупные суммы денег, в том числе в иностранной валюте.

Еще одна операция прошла в Караганде и Темиртау. Там задержаны 10 человек, среди которых представители местного криминалитета. По данным МВД, собраны доказательства их причастности к незаконной продаже сильнодействующих психотропных препаратов в Карагандинской области.

В ходе обысков полицейские обнаружили психоактивные вещества, травматическое и холодное оружие.

В настоящее время по выявленным фактам проводится досудебное расследование.

В МВД отметили, что незаконный оборот сильнодействующих препаратов представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности людей. Благодаря проведенным операциям удалось пресечь несколько каналов распространения опасной продукции и изъять значительную партию препаратов из незаконного оборота.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению подобных преступлений, установлению организаторов и привлечению виновных к ответственности будет продолжена