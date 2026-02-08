2025 год стал для Казахстана периодом системных преобразований и масштабных инфраструктурных решений, направленных на повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны. Реализация ключевых инициатив главы государства охватила практически все сферы — от образования, здравоохранения и социальной поддержки до цифровизации, развития искусственного интеллекта, транспортной и водной инфраструктуры. Итоги года демонстрируют поступательное движение к модернизации государственного управления, укреплению человеческого капитала и формированию технологически ориентированной экономики. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

По итогам 2025 года в Казахстане в рамках национального проекта "Келешек мектептері" построено 217 школ на 460 тысяч ученических мест. Всего за 2024–2025 годы в стране возведено 419 новых школ общей вместимостью 614 тысяч мест. В результате ликвидированы 19 аварийных школ, решена проблема трехсменного обучения в 58 учебных заведениях, устранен дефицит ученических мест в 190 школах.

Параллельно реализуются поручения главы государства по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи и модернизации районных больниц. По итогам 2025 года завершено строительство всех 655 объектов ПМСП: 99 объектов введены в 2023 году, 361 — в 2024-м, 195 — в 2025 году. Продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных районных больниц.

Значимым социальным проектом стала инициатива "Нацфонд — детям". Из доходов Национального фонда распределено 2,5 млрд долларов США на счета порядка 7 млн детей. В 2026 году 18 лет исполняется более 356 тысячам детей. В настоящее время выплаты получили свыше 985 тысяч детей. Исполнено 205 тысяч заявок на общую сумму 31,6 млн долларов США, из которых 19,7 млн долларов направлены на улучшение жилищных условий (127 тысяч заявок), а 11,9 млн долларов — на образование (78 тысяч заявок). В 2026 году каждому ребенку начислено по 130,71 доллара США.

В своем Послании Президент объявил о децентрализации системы государственного управления и дебюрократизации, а также о повышении самостоятельности и ответственности первых руководителей центральных государственных органов и местных исполнительных органов. В этой связи приняты конституционный и профильные законы (19 апреля 2023 года). Правительство передало 500 функций центральным госорганам. На втором этапе реформ (2024–2025 годы) перераспределены 104 функции: 38 — от Правительства к ЦГО, 49 — от ЦГО к МИО, 17 — с областного уровня на районный. Также исключены согласования с Администрацией Президента по ряду правил регулирования.

Особое внимание уделено развитию искусственного интеллекта. В 2024 году создан Комитет по искусственному интеллекту, утверждена Концепция развития ИИ до 2029 года. В 2025 году институционально закреплен Закон "Об искусственном интеллекте", который вступил в силу 18 января 2026 года. Создан Совет по ИИ при Президенте Республики Казахстан, формируется цифровая инфраструктура.

Так, 19 мая 2025 года введен в эксплуатацию суперкомпьютер для научных и коммерческих задач в сфере ИИ. Реализуется национальная программа AI-Sana, направленная на обучение специалистов и ускорение стартапов в сфере искусственного интеллекта. Активно развивается стартап-экосистема, в том числе через инкубаторы и акселераторы, включая Astana Hub.

В рамках исполнения поручений главы государства запущен национальный центр alem.cloud, который занял 86-е место в рейтинге TOP-500. АО "Казахтелеком" запустило вычислительный кластер AI-Farabium, занявший 103-е место в TOP-500. Совокупная производительность двух систем вывела Казахстан на 27-е место в мире. Разработана Национальная платформа искусственного интеллекта, на которой пилотируется более 55 ИИ-агентов. Количество пользователей платформы увеличивается на 20,3% ежемесячно и уже превышает 2 700 человек. Также запущен проект по созданию Долины центров обработки данных — специальной зоны для размещения вычислительной инфраструктуры, развития ИИ и цифровых сервисов.

Продолжается цифровизация государственных услуг. В 2025 году доля госуслуг, предоставляемых в электронном формате, достигла 90,4%, при этом 91% из них доступны через мобильные устройства. Число пользователей eGov mobile составляет 11 млн человек, через портал оказано 5,3 млн услуг. Президентом также поручено перейти от концепции Smart City к модели Smart Region и установить единый стандарт цифровизации регионов. В прошлом году утвержден единый стандарт Smart Region, включающий 16 направлений и 118 KPI.

2025 год был объявлен Годом рабочих профессий, в рамках которого проведена реформа системы технического и профессионального образования. С 1 сентября 2025 года подушевое финансирование организаций ТиПО увеличено в два раза — с 437 тыс. до 912 тыс. тенге. Началась модернизация колледжей, запущена программа по внедрению ИИ в систему ТиПО.

В социальной сфере минимальная заработная плата повышена с 70 тыс. тенге в 2023 году до 85 тыс. тенге в 2024 году. Изменения затронули около 1,8 млн граждан, включая 350 тыс. бюджетных работников. С 1 января 2023 года начато поэтапное повышение базовой пенсии. С 1 января 2024 года введено поэтапное внедрение обязательных пенсионных взносов работодателя (1,5% в 2024 году, 2,5% в 2025 году с ростом до 5% к 2028 году). Также внедрена специальная социальная выплата для работников, занятых во вредных условиях труда. В правила назначения и выплаты адресной социальной помощи внесены изменения с учетом расходов, кредитных обязательств и депозитов заявителей. В результате число получателей АСП в 2023–2025 годах сократилось с 114,1 тыс. семей до 54,4 тыс. семей.

Развивается туристическая отрасль. По итогам 9 месяцев 2025 года количество внутренних туристов достигло 6,7 млн человек (в 2023 году — 5,4 млн), иностранных туристов — 1 млн (в 2023 году — 834 тыс.). Количество объектов размещения увеличилось до 4 499, их единовременная вместимость превысила 243,5 тыс. койко-мест. Объем услуг мест размещения составил 268 млрд тенге, инвестиции в туризм за 11 месяцев 2025 года достигли 923 млрд тенге. Для туристических территорий утверждены комплексные планы развития, охватывающие инфраструктуру, инвестпроекты, продвижение и цифровизацию.

Государство продолжает активно содействовать занятости населения. В 2025 году трудоустроено более 912 тыс. человек, из них свыше 400 тыс. — молодежь. Мерами занятости охвачено более 228,9 тыс. молодых людей при плане 100 тыс. Безвозмездные гранты на реализацию бизнес-идей получили 9,2 тыс. человек.

Значительное внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. В 2024 году ремонтными работами охвачено 12 тыс. км автодорог, из них завершено 7 тыс. км. Доля республиканских дорог в нормативном состоянии составила 94%, местных — 91%. В 2025 году всеми видами работ охвачено 13 тыс. км автодорог. Завершено строительство и реконструкция 778 км дорог республиканского значения. За два года отремонтировано более 2,8 тыс. км железнодорожных путей, завершено строительство вторых путей на участке "Достык — Мойынты" протяженностью 836 км. 21 декабря 2025 года введено рабочее движение по проекту "Обводная линия Алматы" (75 км). Начаты строительство "Мойынты — Кызылжар", а также модернизация участков "Алтынколь — Жетыген" и "Бейнеу — Мангистау".

В водном секторе с 2021 года реализовано около 1,6 тыс. проектов по линии МПС, на которые выделено порядка 835 млрд тенге. Централизованным водоснабжением обеспечены 34 города и 756 сельских населенных пунктов. За счет местных бюджетов в 699 селах установлены комплексные блок-модули. Модернизированы 80 водоканалов, обновлено более 400 км сетей, реализуется 31 проект групповых водопроводов в 10 регионах. В стране строится и реконструируется 2 500 км водопроводов, улучшено водоснабжение в 468 населенных пунктах. По данным профильных структур, доступ к питьевой воде обеспечен для 100% сельского населения.

Кроме того, по итогам прошлого года водосберегающие технологии внедрены на 85 тыс. гектаров, из них 59 тыс. — в южных регионах. Капельное орошение применяется на 29,4 тыс. гектаров, дождевальные системы — на 15,5 тыс. гектаров, лазерная планировка полей — на 14,1 тыс. гектаров. Общая площадь водосбережения в стране достигла 581 тыс. гектаров.

Таким образом, реализованные в 2024–2025 годах реформы и проекты заложили прочную основу для дальнейшего социально-экономического развития Казахстана. Комплексный подход — от строительства школ и больниц до внедрения искусственного интеллекта, поддержки семей с детьми и модернизации инфраструктуры — свидетельствует о нацеленности государства на долгосрочные результаты. Продолжение начатых преобразований позволит не только сохранить достигнутые показатели, но и обеспечить устойчивый рост, конкурентоспособность страны и повышение благосостояния граждан в ближайшие годы.