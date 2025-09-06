Масштабный лесной пожар охватил одну из провинций Турции
Причины возгорания пока остаются неизвестными.
Сегодня, 00:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:09Сегодня, 00:09
146Фото: Pixabay.com
В провинции Бурса, в районе Османгази, вспыхнул лесной пожар, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал TRT Haber.
По информации, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Управления лесного хозяйства и пожарные расчёты.
Для тушения огня задействованы три самолёта, одиннадцать вертолётов, 37 пожарных машин-водовозов, две единицы тяжёлой техники, а также более 240 специалистов.
Самое читаемое
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
- Новые банкноты вводятся в обращение в Казахстане: Нацбанк назвал даты
- Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина
- МИД Казахстана опроверг слухи о задержании министра Мурата Нуртлеу