В провинции Бурса, в районе Османгази, вспыхнул лесной пожар, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал TRT Haber.

По информации, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Управления лесного хозяйства и пожарные расчёты.

Для тушения огня задействованы три самолёта, одиннадцать вертолётов, 37 пожарных машин-водовозов, две единицы тяжёлой техники, а также более 240 специалистов.