  • 6 Сентября, 01:33

Масштабный лесной пожар охватил одну из провинций Турции

Причины возгорания пока остаются неизвестными.

Сегодня, 00:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 00:09
Сегодня, 00:09
146
Фото: Pixabay.com

В провинции Бурса, в районе Османгази, вспыхнул лесной пожар, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал TRT Haber.

По информации, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Управления лесного хозяйства и пожарные расчёты.

Для тушения огня задействованы три самолёта, одиннадцать вертолётов, 37 пожарных машин-водовозов, две единицы тяжёлой техники, а также более 240 специалистов.

Самое читаемое

Наверх