Масштабный пожар охватил склад Wildberries после атаки

В городе Котовске Тамбовской области после атаки произошел крупный пожар на складе Wildberries. Площадь возгорания превысила 100 тыс. квадратных метров, сообщил губернатор региона.

После сигнала тревоги всех сотрудников склада эвакуировали. По предварительным данным, пострадал один человек.

«По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны», – сообщил губернатор.

Из-за масштабного пожара дым и смог начали распространяться по Котовску. Мэр города призвал жителей по возможности не выходить на улицу в ближайшие два дня и держать окна и балконы закрытыми.

Ранее склад Wildberries в Котовске уже подвергался атаке в июле. Тогда, согласно приведенным данным, погибли семь человек.

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