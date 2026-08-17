Атака на склад Wildberries: казахстанец лишился товара на 150 млн тенге

16 августа была совершена атака на склад Wildberries, расположенный в подмосковном Коледино. В результате сгорел товар казахстанского предпринимателя Айдархана Касымбека общей стоимостью около 150 млн тенге, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом сам предприниматель сообщил на своей странице в социальных сетях. Айдархан Касымбек признался, что новость далась ему непросто.

«Потому что на складах, которые горели ранее, наших товаров было совсем немного. Основная часть находилась именно на складе в Коледино. Видимо, так было предопределено. Мы благодарны и за это», – рассказал предприниматель.

По его словам, еще месяц назад, когда начались атаки, стоимость находившегося в Коледино товара по себестоимости составляла около 400 млн тенге.

«Сейчас там оставалось товара примерно на 150 млн тенге. Остальную продукцию до этого мы постарались как можно быстрее распродать со скидками», – отметил молодой предприниматель.

Напомним, ранее Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщало, что собирает официальную информацию в связи с ситуацией вокруг платформы Wildberries.

Кроме того, экономист и эксперт Гали Динмухаммед ранее рассказал BAQ.KZ, как риски в работе маркетплейса, возможные изменения в цепочках поставок и торговых процессах могут повлиять на отечественный бизнес.