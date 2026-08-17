Атака на склад Wildberries: казахстанец лишился товара на 150 млн тенге
Ранее крупные склады маркетплейса уже подвергались атакам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
16 августа была совершена атака на склад Wildberries, расположенный в подмосковном Коледино. В результате сгорел товар казахстанского предпринимателя Айдархана Касымбека общей стоимостью около 150 млн тенге, передает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом сам предприниматель сообщил на своей странице в социальных сетях. Айдархан Касымбек признался, что новость далась ему непросто.
«Потому что на складах, которые горели ранее, наших товаров было совсем немного. Основная часть находилась именно на складе в Коледино. Видимо, так было предопределено. Мы благодарны и за это», – рассказал предприниматель.
По его словам, еще месяц назад, когда начались атаки, стоимость находившегося в Коледино товара по себестоимости составляла около 400 млн тенге.
«Сейчас там оставалось товара примерно на 150 млн тенге. Остальную продукцию до этого мы постарались как можно быстрее распродать со скидками», – отметил молодой предприниматель.
Напомним, ранее Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщало, что собирает официальную информацию в связи с ситуацией вокруг платформы Wildberries.
Кроме того, экономист и эксперт Гали Динмухаммед ранее рассказал BAQ.KZ, как риски в работе маркетплейса, возможные изменения в цепочках поставок и торговых процессах могут повлиять на отечественный бизнес.
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 августа