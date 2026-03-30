В Алматинской области произошла массовая драка с участием группы мужчин. Для предотвращения нарушения общественного порядка сотрудники полиции применили оружие, передает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в городе Есик Енбекшиказахского района. Прибывшие на место полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух и задержали семерых участников конфликта.

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах, как отмечается, слышны звуки выстрелов.

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе Рустам Абдрахманов, зафиксированные на видео противоправные действия имели место 28 марта 2026 года на территории Енбекшиказахского района.

«По данному факту зарегистрированы два уголовных дела - по статьям "Хулиганство" и "Сопротивление сотрудникам полиции". Семь человек признаны подозреваемыми, все они задержаны и водворены в изолятор временного содержания», - отметил он.

По его словам, выстрелы в воздух были произведены в качестве предупреждения и направлены на предотвращение нарушения общественного порядка.

В настоящее время проводятся досудебные расследования. Действия каждого участника получат правовую оценку. Ход расследования находится на особом контроле.