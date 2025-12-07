В Арыси студенты колледжа устроили массовую драку возле учебного заведения №17. Один из участников получил травмы,и передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

По словам первокурсников, конфликт стал следствием длительного буллинга: старшекурсники якобы регулярно избивали их и вымогали деньги.

Студент первого курса Санжар Есимбек рассказал, что давление со стороны старших началось ещё в сентябре. По его словам, учащиеся требовали по 2–3 тысячи тенге после получения стипендии, а тех, кто отказывался платить, избивали. Эти заявления подтверждают и другие первокурсники. Они утверждают, что неоднократно жаловались участковому и администрации, но, по их словам, реакции не последовало.

"Мы обращались за помощью, но ничего не менялось. Тогда решили дать отпор сами. Их было трое, а нас - пятнадцать", - рассказал студент Динмухаммед Абдулхамит.

В администрации колледжа, наоборот, заявляют, что о систематическом буллинге ранее не сообщалось. По словам заместителя директора Бауыржана Орынбая, о конфликте в учебном заведении узнали только после драки, и сейчас проводится проверка.

Заместитель директора по воспитательной работе Шынар Асанова предположила, что к инциденту могли быть причастны и учащиеся соседних учебных заведений, в том числе школы №11 и гуманитарного колледжа.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Всех участников драки доставили в отдел вместе с родителями. Однако обе стороны отказались проходить процессуальные процедуры, необходимые для дальнейшего расследования.

Заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Бауыржан Зиятов сообщил, что в рамках дела проверяются все доводы студентов, а ситуация уже рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних. С участниками проведена профилактическая беседа, и полиция намерена оценить вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание.