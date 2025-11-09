На побережье острова Кулалы в Мангистауской области обнаружено несколько десятков мертвых тюленей. Обследование территории провели 8 ноября специалисты департамента экологии Мангистауской области, совместно с управлением рыбинспекции и Институтом гидробиологии и экологии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Во время выездного экологического мониторинга были обнаружены 71 туша тюленя. Специалисты взяли пробы морской воды для лабораторных исследований, результаты которых позволят установить возможные причины гибели животных и оценить текущее состояние морской экосистемы в этом районе.

Ранее местные жители сообщали о находке шести мертвых тюленей на побережье в районе села Баутино, часть из которых была запутана в рыболовных сетях. Позднее экологи вместе с управлением рыбинспекции зафиксировали 112 мертвых каспийских тюленей на побережье Тупкараганского района.

По предварительным оценкам экспертов Института гидробиологии и экологии, одной из возможных причин массовой гибели животных могло стать ослабление иммунитета и снижение общей устойчивости организма, что делает тюленей более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.