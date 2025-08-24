Массовое ДТП в Караганде: пострадали три женщины
Сегодня, 21:50
Фото: Instagram / Karaganda
В Караганде произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате пострадали три женщины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ekaraganda.
По данным Департамента полиции Карагандинской области, авария произошла в Пришахтинске.
"Около 13.09 часов по улице Зелинского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомашин: Nissan, BMW и Volkswagen. В результате ДТП 33-летняя водитель автомашины Nissan и её одна пассажирка, а также 51-летняя пассажирка с автомашины Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
Подробности состояния пострадавших уточняются.
