  • 24 Августа, 22:10
Массовое ДТП в Караганде: пострадали три женщины

Сегодня, 21:50
Instagram / Karaganda Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:50
72
Фото: Instagram / Karaganda

В Караганде произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате пострадали три женщины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ekaraganda.

По данным Департамента полиции Карагандинской области, авария произошла в Пришахтинске.

"Около 13.09 часов по улице Зелинского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомашин: Nissan, BMW и Volkswagen. В результате ДТП 33-летняя водитель автомашины Nissan и её одна пассажирка, а также 51-летняя пассажирка с автомашины Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Подробности состояния пострадавших уточняются.

