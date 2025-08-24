В Караганде произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате пострадали три женщины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ekaraganda.

По данным Департамента полиции Карагандинской области, авария произошла в Пришахтинске.

"Около 13.09 часов по улице Зелинского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомашин: Nissan, BMW и Volkswagen. В результате ДТП 33-летняя водитель автомашины Nissan и её одна пассажирка, а также 51-летняя пассажирка с автомашины Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Подробности состояния пострадавших уточняются.