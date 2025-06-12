Сообщения о якобы массовом нашествии саранчи в ряде регионов Казахстана, распространяемые в социальных сетях, не нашли подтверждения при проверке. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передаёт BAQ.KZ.

Видеоматериалы, вызвавшие обеспокоенность среди населения, активно публиковались пользователями из Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей. В некоторых роликах утверждалось о значительном ущербе для сельхозугодий и потере урожая. Однако, как заявили в Минсельхозе, подавляющее большинство таких публикаций не соответствуют действительности.

"По каждому сообщению проводятся всесторонние проверки. Факты повреждения сельскохозяйственных культур саранчой не зафиксированы. Работы по химической защите проходят в плановом порядке", — подчеркнули в ведомстве.

По состоянию на сегодняшний день против стадных саранчовых вредителей уже обработано 1,7 млн гектаров, что составляет 80,1% от запланированного объема. В Туркестанской области работы практически завершены — обработано более 371 тыс. гектаров. В Жамбылской области — 81,3 тыс. гектаров. Активная фаза продолжается в 13 регионах страны, в том числе в Актюбинской (351 тыс. га), Костанайской (345,7 тыс. га), Западно-Казахстанской (177,5 тыс. га), Кызылординской (58,6 тыс. га), Карагандинской (34,2 тыс. га) областях.

Для борьбы с вредителями задействованы 443 единицы специализированной техники, включая 24 самолета, 49 беспилотников и более 30 судов сверхлегкой авиации.

В Минсельхозе напомнили, что распространение недостоверной информации может ввести в заблуждение и вызвать ненужную панику. При этом ведомство заверило, что ведёт постоянный мониторинг ситуации и при выявлении очагов вредителей принимает незамедлительные меры.