В Меркенском районе Жамбылской области образовательный центр оштрафован на 1 миллион тенге за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Причиной стало массовое отравление детей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в районном суде, инцидент произошёл в марте 2025 года, когда десять воспитанников образовательного центра были доставлены в многопрофильную центральную больницу с диагнозом "кишечная инфекция".

Проведённая проверка выявила, что руководство центра допустило серьёзные нарушения санитарных норм, что и привело к угрозе здоровью детей.

На судебном заседании управляющая центра признала вину и сообщила, что все выявленные недостатки устранены, а образовательный процесс теперь ведётся с соблюдением всех гигиенических требований.

Суд признал руководителя учреждения виновной по части 2 статьи 425 КоАП РК (Нарушение санитарных норм, повлекшее вред здоровью) и назначил штраф в размере 1 млн тенге. Также постановлено конфисковать часть предметов, использовавшихся с нарушением санитарных требований, если такие имелись.

Постановление вступило в законную силу.

Прокуратура и санэпидслужбы напоминают: несоблюдение санитарных норм в детских учреждениях создаёт реальную угрозу жизни и здоровью воспитанников и будет строго пресекаться.