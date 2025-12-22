Массовое убийство произошло в развлекательном заведении в ЮАР
Девять человек погибли при вооружённом нападении.
В провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики в результате вооружённого нападения на развлекательное заведение погибли девять человек, ещё десять получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".
Как сообщили в управлении полиции, группа из десяти вооружённых лиц ворвалась в развлекательное заведение в трущобном районе Беккерсдал к югу от города Йоханнесбург и открыла беспорядочный огонь по находившимся там людям.
Преследуя посетителей, пытавшихся спастись, нападавшие продолжили стрелять им в спину. Кроме того, они обстреляли проезжавший мимо автомобиль, в результате чего был убит водитель.
После этого злоумышленники вернулись в помещение и ограбили погибших и раненых, забрав деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи. С места происшествия они скрылись на двух угнанных автомобилях.
Ранее, шестого декабря, в результате вооружённого нападения на развлекательное заведение в Саулсвилле погибли 12 человек, в том числе двое детей, ещё 13 получили ранения. Южно-Африканская Республика входит в число стран с наиболее высоким уровнем преступности в мире, где в последние годы ежегодно жертвами убийств становятся более 27 тысяч человек, в связи с чем власти регулярно призывают граждан проявлять бдительность и осторожность.
