Массовые протесты в Лондоне: пострадали 26 полицейских
В полицейских бросали бутылки и пытались ударить.
Сегодня, 11:08
61Фото: Report
Во время крупной демонстрации в центре Лондона, организованной основателем правой организации English Defence League Томми Робинсоном, пострадали 26 сотрудников полиции, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
"Четверо полицейских получили серьезные травмы. В их сторону бросали бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы, также фиксировались удары руками и ногами", - говорится в заявлении пресс-службы полиции.
Правоохранители заявили, что будут устанавливать всех участников беспорядков, причастных к нападениям. Количество задержанных возросло до 25 человек.
По данным полиции, число участников акции достигло 110 тысяч человек.
