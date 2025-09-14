Во время крупной демонстрации в центре Лондона, организованной основателем правой организации English Defence League Томми Робинсоном, пострадали 26 сотрудников полиции, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

"Четверо полицейских получили серьезные травмы. В их сторону бросали бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы, также фиксировались удары руками и ногами", - говорится в заявлении пресс-службы полиции.

Правоохранители заявили, что будут устанавливать всех участников беспорядков, причастных к нападениям. Количество задержанных возросло до 25 человек.

По данным полиции, число участников акции достигло 110 тысяч человек.