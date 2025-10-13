В минувшие выходные по всей стране состоялись массовые сельскохозяйственные ярмарки. На 95 площадках свою продукцию представили более 1400 отечественных производителей. Главная особенность ярмарок — продажа социально значимых продуктов питания напрямую от фермеров, без посредников и наценок, передает BAQ.KZ.

Наибольшим спросом у покупателей пользовалась говядина. Всего по стране реализовано около 170 тонн мяса. Лидером по объёму продаж стала столица, где жители приобрели около 60 тонн по цене от 3100 до 3500 тенге за килограмм. В Алматы продали 25 тонн по цене 3100–4000 тенге, а в регионах цены были ниже: Западно-Казахстанская область — 2500–2800 тенге, Кызылординская и Туркестанская — 2500 тенге, Павлодарская — 2300–2600, Северо-Казахстанская — 2700–3200 тенге за килограмм.

Не менее популярным оказался картофель: реализовано более 400 тонн, цены колебались от 100 до 230 тенге за килограмм в зависимости от региона.

Проведение сельхозярмарок будет продолжено: на четвёртый квартал запланировано около 1700 мероприятий, которые пройдут по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Для фермеров участие остаётся бесплатным, торговые места предоставляются безвозмездно.

Ярмарки продолжают оставаться эффективным инструментом поддержки отечественных производителей и сдерживания цен на продукты, а жители ценят возможность приобрести свежие и качественные товары напрямую от фермеров.