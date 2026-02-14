Мать Бишимбаева добилась приговора: родственницу осудили за мошенничество на $990 тысяч
Суд приговорил Кемелову Бекзат к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве в отношении Альмиры Нурлыбековой — матери Куандыка Бишимбаева.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд приговорил Кемелову Бекзат к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве в отношении Альмиры Нурлыбековой — матери Куандыка Бишимбаева, сообщает BAQ.kz. Об этом написал адвокат Ерлан Газымжанов на своей странице в Facebook.
По данным, опубликованным юристом, в декабре 2023 года Кемелова воспользовалась тяжёлым эмоциональным состоянием Нурлыбековой, связанным с уголовным делом в отношении её сына, и убедила её передать 990 тысяч долларов США на "временное хранение". Подсудимая заявляла, что якобы готовятся обыски и деньги могут быть изъяты. Получив крупную сумму, она отказалась её возвращать.
Как следует из поста адвоката, Альмира Нурлыбекова всё же обратилась в правоохранительные органы, несмотря на общественный резонанс вокруг дела её семьи. В результате суд признал Кемелову виновной и назначил реальный срок лишения свободы.
Кроме того, суд вынес частное постановление в отношении Абдыкуловой Карлыгаш — родственницы семьи осуждённой — по факту дачи ложных показаний в пользу Кемеловой.
Таким образом, именно обращение Нурлыбековой в правоохранительные органы привело к уголовному преследованию и вынесению приговора её родственнице.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- В Алматы задержан бывший священнослужитель по делу о наркопритоне
- Опубликовано расписание соревнований Олимпиады-2026 на 13 февраля
- Костюм Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026 привлек внимание журнала Vogue Italia