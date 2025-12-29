Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Великобритании
Отец детей пытался проникнуть в детскую спальню, чтобы спасти детей.
В британском городе Страуд графства Глостершир в результате пожара в частном доме погибли женщина и двое её малолетних детей, передает BAQ.KZ.
Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию, трагедия произошла в жилом доме, где первоначально мать и дети числились пропавшими без вести. Позже правоохранительные органы подтвердили их гибель. Погибшими оказались семилетняя девочка и четырёхлетний мальчик.
По информации старшего инспектора полиции Яна Флетчера, отец детей, являющийся действующим сотрудником полиции графства Глостершир, пытался проникнуть в детскую спальню, чтобы спасти детей, однако из-за сильного огня сделать это не удалось. Мужчина выжил и был доставлен в Королевскую больницу Глостершира, где ему оказывают медицинскую помощь.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарно-спасательной службы Глостершира и бригады скорой помощи. По словам заместителя начальника пожарной охраны Натаниэля Хутона, пожарные приложили максимальные усилия для спасения людей, однако спасти семью не удалось.
В результате пожара дому нанесён значительный ущерб. Причины возгорания устанавливаются, на месте продолжаются следственные и восстановительные работы.
