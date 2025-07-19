Мать с двухлетним сыном застряли в лифте в Кызылорде, передает BAQ.KZ.

В службу 112 города Кызылорда поступило сообщение о том, что из-за технической неисправности мать и ее двухлетний ребенок ек могут выбраться из лифта на уровне 9-го этажа.

Спасатели при помощи специальных инструментов открыли двери лифта. Мать и ребенок в медицинской помощи не нуждались.