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Мать с ребенком застряли в лифте в Кызылорде

Лифт остановился на уровне 9 этажа.

Сегодня, 11:07
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:07
Сегодня, 11:07
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Фото: Pixabay.com

Мать с двухлетним сыном застряли в лифте в Кызылорде, передает BAQ.KZ.

В службу 112 города Кызылорда поступило сообщение о том, что из-за технической неисправности мать и ее двухлетний ребенок ек могут выбраться из лифта на уровне 9-го этажа.

Спасатели при помощи специальных инструментов открыли двери лифта. Мать и ребенок в медицинской помощи не нуждались.

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