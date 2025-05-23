На судебном заседании по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата представили видеозапись следственного эксперимента, где мать погибшего, Гульбара Бишимбиева, воспроизводит события той трагической ночи, передает корреспондент BAQ.KZ.

На кадрах она рассказывает, как группа молодых людей напала на Шерзата. По словам женщины, в момент нападения его пыталась защитить бабушка, однако один из фигурантов дела – Абзал Шынасыл – оттолкнул пожилую женщину. Затем, как утверждает Бишимбиева, Абзал вместе с другим участником, Нурболом, удерживали её, не давая подбежать к сыну.

"Я кричала девушкам: "Вызовите полицию, скорую". Абзал сказал: "Заткнись, а то убьём тебя". Я вырвалась и побежала в сторону Нурганата и Шерзата. Они тоже побежали туда. Они били и пинали Нурганата. Потом Абзал подходит и вонзает нож в Шерзата", - рассказала Гульбара.

По её словам, когда Нурганат попытался вмешаться, на него обрушились с новой силой.

"Шерзат сел, изо рта у него пошла кровь. Я подбежала, спрашиваю: что с тобой? Он ложится. Смотрю: с левой стороны ножевое ранение", - вспоминает мать погибшего.

В это время, как утверждается, избиение Нурганата продолжалось, после чего тот потерял сознание.

"Потом они переключились на Шерзата. Один из нападавших начал бить прикладом ружья. Когда я попыталась закрыть собой сына, удар пришёлся мне в руку. Второй удар попал в голову Шерзата", - сказала Бишимбиева.

Ружьё, как утверждает мама погибшего, было в руках Нуркияса Ильясова.

"Когда они тащили Нурганата, на место происшествия подошёл мой супруг. А когда из ближайшего дома вышли люди, нападавшие разбежались", - заключила она.

Ранее Гульбара Бишимбиева давала показания в суде.