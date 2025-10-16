Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) направило материалы в отношении блогера Justking31 (настоящее имя — Нуртаза Нурбек) в уполномоченные органы для установления финансовых обстоятельств его деятельности. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, передаёт BAQ.KZ.

"Что касается Justking31, мы направили материалы в уполномоченный орган, чтобы они установили, какие суммы были получены в результате данной деятельности и какие суммы были потрачены. После того как все факты будут установлены и материалы предоставлены, мы дадим правовую оценку этим действиям", — отметил Елемесов.

На данный момент официальных решений по делу Нуртазы Нурбека нет. По словам Жениса Елемесова, в отличие от Жанабыловых, блогер согласился с предъявленным ему административным правонарушением, составил соответствующий протокол, был привлечён к ответственности в виде штрафа и оплатил его.

"В случае с Justking31 они согласились с предъявляемым к ним административным правонарушением, был составлен протокол, вынесено постановление, и они привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Штрафы были уплачены", — уточнил представитель АФМ.

Ранее АФМ передало материалы по более чем 37 блогерам для привлечения их к ответственности. Часть из них была оштрафована в административном порядке, однако в отдельных случаях, как с Жанабыловыми, выявлены признаки уголовно наказуемого деяния.