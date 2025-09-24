Заместитель председателя Агентства финансового мониторинга Женис Елемесов сообщил, что решение суда по делу Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой было вынесено 15 сентября и вступит в законную силу через 10 дней после вручения, передает BAQ.KZ.

По словам Жениса Елемесова, материалы по делу пока официально не поступили в АФМ. После их получения ведомство зарегистрирует уголовное дело и даст ему соответствующую квалификацию.