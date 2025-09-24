АФМ даст правовую оценку делу семьи Жанабыловых
Решение суда по делу семьи Жанабыловых вступит в силу через 10 дней после вручения сторонам.
Сегодня, 17:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
125Фото: instagram.com/elt6i
Заместитель председателя Агентства финансового мониторинга Женис Елемесов сообщил, что решение суда по делу Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой было вынесено 15 сентября и вступит в законную силу через 10 дней после вручения, передает BAQ.KZ.
По словам Жениса Елемесова, материалы по делу пока официально не поступили в АФМ. После их получения ведомство зарегистрирует уголовное дело и даст ему соответствующую квалификацию.
"Если там есть признаки уголовно наказуемого деяния, будет зарегистрировано соответствующее уголовное дело, будет расследование, и в ходе расследования мы дадим соответствующую квалификацию и правовую оценку", — пояснил Елемесов.