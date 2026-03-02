Председатель Сенат Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев провел встречу со студентами Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, где обсудил ключевые нормы проекта новой Конституции, участие молодежи в ее реализации и современные социально-политические вызовы, передает BAQ.kz.

В ходе выступления спикер Сената отметил, что глобальные изменения требуют от Казахстана оперативной адаптации и совершенствования системы управления.

«Проект новой Конституции выступает манифестом будущего страны, логически продолжая курс Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на системную модернизацию политической системы. Проект Основного закона, прежде всего, устанавливает долгосрочный вектор развития государства, опираясь на принципы общественного согласия и национального единства. Особое значение уделено укреплению идентичности, статусу государственного языка и поддержке патриотизма. Провозглашая человеческий капитал фундаментом будущего страны, Конституция отражает стремление Казахстана войти в число передовых держав, где в основе процветания лежат образование, наука и инновации. Все эти нормы – фундаментальная база для долгосрочных государственных стратегий», – сказал он.

По словам Маулена Ашимбаева, проведение референдума станет началом нового исторического этапа, который усилит партийную систему, маслихаты и институты гражданского диалога, а также укрепит взаимодействие центра и регионов.

Он подчеркнул, что особую роль в реализации реформ играет молодежь.

«Ключевым приоритетом обновленного Основного закона выступает человек, защита его прав, свобод и законных интересов. Конституционная реформа формирует долгосрочный фундамент для процветания будущих поколений, создавая прочную основу для раскрытия потенциала молодежи. В этих условиях на первый план выходит гражданская ответственность молодежи: важно активно участвовать в строительстве Справедливого Казахстана, включаться в процесс модернизации, развивая культуру диалога и созидания. Ориентиром на этом пути служит концепция Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Адал Азамат», которая, опираясь на учение Абая «Толық адам», определяет трудолюбие, порядочность, профессионализм, непрерывное обучение и патриотизм в качестве важнейших ценностей для каждого человека», – отметил спикер.

Также в ходе встречи председатель Сената рассказал о работе Клуба экспертов и Школы аналитики при Сенате, направленных на развитие аналитических компетенций молодых специалистов.

Участники встречи обсудили вопросы защиты цифровых прав, развития науки и технологий, а также другие актуальные направления. В обсуждении приняли участие ученые, эксперты, преподаватели и докторанты университета.