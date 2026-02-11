Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о бережливом потреблении газа и усилении контроля за его распределением, передает BAQ.KZ.

Поправки касаются цифровизации учета, ценообразования и роли частных инвесторов в строительстве газопроводных сетей.

Поправки инициированы депутатами и вносятся в законы "О государственном имуществе", "О газе и газоснабжении", "О естественных монополиях" и "О государственных закупках".

Особое внимание законопроект уделяет цифровизации и обеспечению прозрачного учета газа при его реализации на внутреннем рынке. Предусматривается государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций, а также изменение подходов к ценообразованию.

Законопроект вводит запрет на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более организациями по аналогии с магистральными газопроводами. Для них также устанавливаются требования по непосредственному подключению к магистральному газопроводу.

Кроме того, предусматривается возможность строительства газопроводных сетей частными инвесторами с последующим их отчуждением газораспределительным организациям после возмещения расходов на строительство.