Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Президентом Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер, которая прибыла в Астану с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Председатель Мажилиса отметил насыщенную программу визита главы Бундесрата. Ранее Анке Релингер принял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, состоялись ее переговоры с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и Председателем Сената Мауленом Ашимбаевым.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию в качестве ключевого стратегического партнера в Европе.

– Политический диалог между нашими странами развивается в духе взаимопонимания и доверия. В последние годы идет весьма активный обмен визитами на высшем уровне. Это визит Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан в июне 2023 года, визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию в сентябре 2023 года, а также визит Федерального канцлера Олафа Шольца, в рамках которого состоялся второй саммит в формате "Центральная Азия плюс Германия", – сказал Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов отметил, что межпарламентские связи стали важной частью политического диалога. Он выразил уверенность, что визит Анке Релингер придаст новый импульс парламентскому взаимодействию.

Председатель Мажилиса проинформировал германских коллег о масштабных реформах в Казахстане, в соответствии с формулой Главы государства "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство". Особое внимание было уделено работе многопартийного Мажилиса Парламента и законам, продвигающим социальную справедливость, верховенство закона и порядок, развитие экономики.

В своей ответной речи Президент Бундесрата приветствовала политические преобразования и экономические успехи Казахстана. Подчеркнула, что в условиях геополитической турбулентности Казахстан является надежным партнером Германии. Выразила заинтересованность германской стороны в углублении сотрудничества в таких направлениях, как борьба с изменением климата, экономическая кооперация, укрепление культурно-гуманитарных связей.

Стороны также обсудили возможности укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве, логистике, промышленности и в сфере новых технологий. Парламентарии выразили готовность законодательно поддерживать все новые проекты.

В ходе встречи были также затронуты вопросы взаимодействия в рамках таких международных парламентских организаций, как Межпарламентский союз, парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы.

Фото: Пресс-служба Мажилиса Парламента РК.