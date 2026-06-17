Мажилис ратифицировал соглашения о привлечении зарубежного финансирования
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Мажилис ратифицировал соглашения о привлечении займов от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для поддержки экономики страны, передает BAQ.KZ.
Согласно соглашению с МБРР, подписанному в Астане 20 мая 2026 года, Казахстан получит заем в размере 92,3 млрд японских йен сроком на 11 лет, включая пятилетний льготный период.
Второе соглашение, заключенное с АБИИ 15 июня 2026 года, предусматривает предоставление займа на сумму 62,4 млрд японских йен на аналогичных условиях – сроком на 11 лет с пятилетним льготным периодом.
Привлеченные средства будут направлены на поддержку устойчивого экономического роста и финансирование дефицита республиканского бюджета в рамках утвержденных параметров на плановый период.
Процентная ставка по обоим займам будет рассчитываться по формуле TONA плюс переменный спред. Также предусмотрены единовременная комиссия в размере 0,25% от суммы займа и комиссия за резервирование в размере 0,25% годовых на неиспользованный остаток средств.
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