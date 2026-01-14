Мажилис сформировал комиссию по изменению Конституционного закона о выборах
Мажилис Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании утвердил состав совместной комиссии Палат Парламента по проекту Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах", передает BAQ.KZ.
Комиссия будет заниматься детальной проработкой предложенных изменений и подготовкой рекомендаций для последующего рассмотрения в обеих Палатах Парламента.
По итогам голосования в состав комиссии вошли депутаты: Марат Башимов, Мурат Ергешбаев, Снежанна Имашева и Үнзила Шапақ.
Решение о формировании совместной комиссии принято с целью обеспечить комплексное рассмотрение законопроекта и согласование предложенных поправок между Палатами Парламента.
