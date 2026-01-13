Председатель партии Respublica, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров посетил ряд промышленных предприятий Алматинской области, где обсудил с предпринимателями вопросы развития импортозамещения, поддержки реального сектора экономики и формирования региональных производственных кластеров, передает BAQ.kz.

Первым объектом рабочей поездки стал завод ТОО "PENOPLEX (ПЕНОПЛЭКС) РК" в городе Алатау. Предприятие выпускает энергоэффективные теплоизоляционные материалы, используемые в жилищном, коммерческом и инфраструктурном строительстве, и играет важную роль в локализации промышленного производства.

В ходе встречи с представителями бизнеса были затронуты вопросы справедливого налогообложения, продвижения отечественных строительных материалов в системе государственных и корпоративных закупок, увеличения доли казахстанского содержания в цепочках поставок, а также защиты торговых марок местных производителей.

В рамках поездки депутат также ознакомился с работой предприятия по производству железобетонных шпал и строительных материалов, а также завода по выпуску напитков.

Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что развитие промышленности в регионах соответствует приоритетам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, в части поддержки несырьевых отраслей и устойчивого экономического роста. Особое внимание, по его словам, уделяется проекту развития города Алатау как города опережающего развития с прямым подчинением Правительству.

По итогам поездки депутаты парламентской фракции Respublica намерены продолжить работу с обращениями предпринимателей и жителей региона.