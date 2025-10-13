Казахстан должен рассматривать кибербезопасность как стратегическую задачу государства, а не техническую функцию IT-структур. Об этом заявил на правительственном часе в МВД депутат Нурсултан Байтилесов, передает BAQ.KZ.

"Сегодня каждый наш шаг оставляет цифровой след. Вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных уже давно перестали быть чисто техническими - это вопросы национальной безопасности. Если мы не защитим цифровой фронт, уязвимыми окажутся экономика, социальная сфера и сама государственность", — отметил он.

Депутат напомнил об утечке данных более 16 миллионов граждан, произошедшей в июне 2025 года, и подчеркнул, что государство по-прежнему реагирует на угрозы постфактум. Он также обратил внимание на рост интернет-мошенничеств, ущерб от которых превысил 7 млрд тенге, и на отсутствие контроля над использованием биометрии в образовательных и жилых объектах.

По его словам, Казахстану необходим механизм постоянного мониторинга цифровых угроз и система ответственности операторов данных. Он также указал на важность присоединения к Будапештской конвенции по борьбе с киберпреступностью и эффективного запуска платформы "Киберщит Казахстана" с координацией всех профильных ведомств.