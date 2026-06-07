Мбаппе покинул тренировку сборной Франции из-за травмы
8 июня сборную Франции ожидает заключительный перед чемпионатом мира 2026 года товарищеский матч с Северной Ирландией.
Сегодня 2026, 11:12
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Сегодня 2026, 11:12Сегодня 2026, 11:12
119Фото: Getty Images
Капитан сборной Франции, форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе досрочно завершил тренировку с национальной командой и в одиночестве покинул поле.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Мики Жуниор на своей странице в соцсети X.
Как сообщают зарубежные СМИ, Мбаппе не смог завершить тренировочную сессию из-за травмы. Подробности пока не сообщаются, однако 8 июня сборную Франции ожидает заключительный перед чемпионатом мира 2026 года товарищеский матч с Северной Ирландией, где француз может получить отдых.
Сборная Франции на групповом этапе встретится с Сенегалом, Норвегией и Ираком. Первый матч турнира с Сенегалом французская национальная команда проведёт 16 июня.
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