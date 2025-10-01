Чемпион мира и звезда "Реала" Килиан Мбаппе стал главным героем матча Лиги чемпионов против "Кайрата", который состоялся на Центральном стадионе Алматы, передает BAQ.KZ. Француз оформил хет-трик и заслуженно получил приз лучшего игрока встречи.

Сегодня я забил три гола, но мог забить ещё больше — обещаю исправиться. Ещё одна победа, и мы возвращаемся в Мадрид с очередными очками. Увидимся на „Бернабеу“ в субботу! Hala Madrid!, — обратился Мбаппе к болельщикам после вручения статуэтки.