  • 1 Октября, 10:25

Мбаппе признан лучшим игроком матча "Кайрат" — "Реал Мадрид" в Алматы

Футболист записал видеообращение к болельщикам.

Сегодня, 08:57
АВТОР
т İdman.biz Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57
104
Фото: т İdman.biz

Чемпион мира и звезда "Реала" Килиан Мбаппе стал главным героем матча Лиги чемпионов против "Кайрата", который состоялся на Центральном стадионе Алматы, передает BAQ.KZ. Француз оформил хет-трик и заслуженно получил приз лучшего игрока встречи.

Сегодня я забил три гола, но мог забить ещё больше — обещаю исправиться. Ещё одна победа, и мы возвращаемся в Мадрид с очередными очками. Увидимся на „Бернабеу“ в субботу! Hala Madrid!, — обратился Мбаппе к болельщикам после вручения статуэтки.

Матч завершился со счётом 5:0 в пользу мадридского клуба.

 
 
 
 
 
