Мбаппе признан лучшим игроком матча "Кайрат" — "Реал Мадрид" в Алматы
Футболист записал видеообращение к болельщикам.
Сегодня, 08:57
104Фото: т İdman.biz
Чемпион мира и звезда "Реала" Килиан Мбаппе стал главным героем матча Лиги чемпионов против "Кайрата", который состоялся на Центральном стадионе Алматы, передает BAQ.KZ. Француз оформил хет-трик и заслуженно получил приз лучшего игрока встречи.
Сегодня я забил три гола, но мог забить ещё больше — обещаю исправиться. Ещё одна победа, и мы возвращаемся в Мадрид с очередными очками. Увидимся на „Бернабеу“ в субботу! Hala Madrid!, — обратился Мбаппе к болельщикам после вручения статуэтки.
Матч завершился со счётом 5:0 в пользу мадридского клуба.
