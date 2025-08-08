В купальный сезон с целью предотвращения несчастных случаев на воде и формирования у граждан культуры безопасности, сотрудники МЧС проводят активную профилактическую работу. Особое внимание спасателей обращено на безопасность детей, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день в стране имеется 722 разрешенных мест для купания. На водоемах страны установлено 6730 предупреждающих и запрещающих знаков "Купание запрещено". Данные о запрещенных и разрешенных местах для купания размещены на платформе "2GIS".

МЧС проведено более 58 тысяч патрулирований и рейдов совместно с привлечением сотрудников МВД. По результатам рейдовых мероприятий 3 877 нарушителей привлечены к административной ответственности.

Для осуществления патрулирования выставлены 41 стационарных и 201 мобильный постов, которые круглосуточно патрулируют на закрепленных акваториях.

С начала купального сезона благодаря оперативному вмешательству спасателей МЧС были спасены 164 человек, из них 68 детей.

Большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать Правила безопасности на водоемах.

В целях предотвращения и минимизации фактов гибели людей на водоемах страны, МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды.

Основными из которых являются:

купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;

категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;

не употреблять алкогольные напитки на отдыхе у воды;

не заплывать за буйки;

не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;

не подплывать близко к водным транспортам;

не издавать ложные звуки тревоги;

и самое главное не оставлять детей без присмотра у воды.

МЧС призывает казахстанцев относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила.