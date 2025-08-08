МЧС Казахстана усилило контроль на водоемах
Казахстанцев предупреждают о смертельных рисках.
В купальный сезон с целью предотвращения несчастных случаев на воде и формирования у граждан культуры безопасности, сотрудники МЧС проводят активную профилактическую работу. Особое внимание спасателей обращено на безопасность детей, передает BAQ.KZ.
На сегодняшний день в стране имеется 722 разрешенных мест для купания. На водоемах страны установлено 6730 предупреждающих и запрещающих знаков "Купание запрещено". Данные о запрещенных и разрешенных местах для купания размещены на платформе "2GIS".
МЧС проведено более 58 тысяч патрулирований и рейдов совместно с привлечением сотрудников МВД. По результатам рейдовых мероприятий 3 877 нарушителей привлечены к административной ответственности.
Для осуществления патрулирования выставлены 41 стационарных и 201 мобильный постов, которые круглосуточно патрулируют на закрепленных акваториях.
С начала купального сезона благодаря оперативному вмешательству спасателей МЧС были спасены 164 человек, из них 68 детей.
Большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать Правила безопасности на водоемах.
В целях предотвращения и минимизации фактов гибели людей на водоемах страны, МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды.
Основными из которых являются:
- купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
- категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
- не употреблять алкогольные напитки на отдыхе у воды;
- не заплывать за буйки;
- не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
- не подплывать близко к водным транспортам;
- не издавать ложные звуки тревоги;
- и самое главное не оставлять детей без присмотра у воды.
МЧС призывает казахстанцев относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила.
