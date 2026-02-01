  • 1 Февраля, 01:58

МЧС предупреждает о лавиноопасной обстановке в горах Казахстана

Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от посещения горных районов.

Сегодня, 00:35
Фото: Pixabay.com

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредило о сохранении лавиноопасной обстановки в горных районах страны, передаёт BAQ.KZ.

По данным специалистов МЧС, в результате мониторинга и обследований установлено, что в горах продолжается накопление снежного покрова. Нестабильные погодные условия способствуют повышенному риску самопроизвольного схода снежных лавин на отдельных участках.

В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от посещения горных районов в период действия лавинного предупреждения. Тем, кто планирует выход в горы, советуют заранее ознакомиться с прогнозом погоды, тщательно планировать маршрут и избегать неподготовленных и потенциально опасных склонов.

Также в МЧС призывают передвигаться только по обозначенным тропам, не кататься вне разрешённых зон и регулярно получать актуальную информацию о лавиноопасных участках.

Спасатели напоминают, что соблюдение мер предосторожности поможет избежать чрезвычайных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье.

