МЧС предупреждает о лавиноопасной обстановке в горах Казахстана
Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от посещения горных районов.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредило о сохранении лавиноопасной обстановки в горных районах страны, передаёт BAQ.KZ.
По данным специалистов МЧС, в результате мониторинга и обследований установлено, что в горах продолжается накопление снежного покрова. Нестабильные погодные условия способствуют повышенному риску самопроизвольного схода снежных лавин на отдельных участках.
В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от посещения горных районов в период действия лавинного предупреждения. Тем, кто планирует выход в горы, советуют заранее ознакомиться с прогнозом погоды, тщательно планировать маршрут и избегать неподготовленных и потенциально опасных склонов.
Также в МЧС призывают передвигаться только по обозначенным тропам, не кататься вне разрешённых зон и регулярно получать актуальную информацию о лавиноопасных участках.
Спасатели напоминают, что соблюдение мер предосторожности поможет избежать чрезвычайных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье.
