МЧС провело масштабное учение «Өрт-2026» по всему Казахстану

В рамках учений проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.

Согласно замыслу учений, в районе села Красный Кордон Алтынсаринского района Костанайской области происходит возгорание на участке хвойного леса с последующим переходом пожара в верховую форму. Сильный ветер и жаркая погода способствуют распространению и переходу в крупномасштабный пожар с распространением в сторону соседних регионов.

Согласно схем оповещения осуществлен сбор органов управления, а также выдвижение сил и средств в район условной чрезвычайной ситуации.

В ходе отработки практических действий в полевых условиях развернут республиканский оперативный штаб.

Задействованы региональные лесохозяйственные и природоохранные учреждения, службы гражданской защиты, правоохранительные органы, военные ведомства, силы территориальной обороны, пожарный поезд, а также пожарные посты «Ауыл Құтқарушылары» местных исполнительных органов. Согласно планов межобластного взаимодействия совместно с ДЧС Костанайской области привлечены подразделения Акмолинской и Актюбинской областей.

Проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов природного пожара, защите населенных пунктов и объектов экономики, отработаны вопросы эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, а также отключения подачи газа и энергоснабжения.

Отработан порядок обмена оперативной информацией о пожарах на приграничных и сопредельных территориях с Российской Федерацией, включая практические элементы пересечения государственной границы.

Особое внимание было уделено применению авиации. В ходе учения был продемонстрирован метод каскадного тушения с участием пяти воздушных бортов, осуществлявших последовательные сбросы воды на очаг возгорания. Такая организация работы позволила обеспечить непрерывное воздействие на кромку пожара, оперативное охлаждение территории и сдерживание распространения огня.

Также были отработаны: вопросы защиты населённых пунктов от перехода огня, организация бесперебойного водоснабжения, взаимодействие наземной и авиационной группировок, эвакуационные и оповестительные мероприятия, работа оперативного штаба в условиях быстро меняющейся обстановки.

Всего задействовано 287 человек личного состава, 77 единицы техники, 10 беспилотных летательных аппаратов, а также 5 воздушных судов государственной и гражданской авиации.

Подобные мероприятия прошли во всех регионах. ДЧС Северо-Казахстанской и Жамбылской областей учения проведены в международном формате, где приняли участие представители главных управлений МЧС Российской Федерации по Омской, Курганской и Тюменской областям, а также представители МЧС Кыргызской Республики.

По завершении практической части в Оперативном штабе подведены итоги учения под руководством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майора Рамиля Камалова, с участием акима Костанайской области Кумара Аксакалова.