Специалисты ДЧС ВКО, «Казселезащиты», КГП «Шыгыс су коймалары» и «Казгидромет» на вертолете Казавиаспас МЧС РК обследовали снеголавинную и гидрологическую обстановку по маршруту «г.Усть-Каменогорск – р.Тайынты (Уланский район) – р.Лайлы (район Самар) – г.Усть-Каменогорск», передает BAQ.KZ.

По результатам установлено, что административная территория районов Самар и Уланского полностью покрыты снежным покровом. Максимальная высота снежного покрова на лавиносборах составляет «Тайынты» - 55см, «Лайлы» - 50см. На подветренных склонах наблюдаются незначительные ветровые надувы. Трещины, подвижки снежного пласта и снежные козерки отсутствуют. Угроза и вероятность самопроизвольного схода снежных лавин минимальны.