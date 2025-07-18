Медиастабильность в эпоху ИИ: в Шуше пройдет ежегодный медиа-форум
Главный медиафорум года состоится в Азербайджане.
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С 19 по 22 июля 2025 года в городе Шуша (Азербайджан) пройдет международный медиафорум под названием "Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта", передает BAQ.KZ.
Форум соберёт представителей мировых СМИ, экспертов по цифровым технологиям и аналитиков, чтобы обсудить ключевые тренды в медиаиндустрии, влияние цифровизации и ИИ на информационную повестку, а также будущее креативных медиаформатов.
Бурное обновление глобального информационного пространства, широкое внедрение передовых технологий и повсеместная цифровизация формируют новую, динамичную медиареальность. Эти трансформации заставляют медиаорганизации переосмысливать свою структуру, контентные подходы и бизнес-модели.
Азербайджан на фоне собственных реформ в сфере СМИ активно адаптирует национальную медиасистему к мировым стандартам, стремясь вывести её на международный уровень за счёт креативных идей и инноваций.
Современная медиаиндустрия, оказавшись в авангарде технологических изменений, переходит от традиционных форм к цифровым платформам, что радикально меняет способы взаимодействия с аудиторией. В условиях стремительного развития ИИ появляются новые вызовы и возможности — как для традиционных СМИ, так и для цифровых медиа.
Будущий форум в Шуше станет площадкой для глубокого анализа роли медиа в эпоху искусственного интеллекта, обсуждения механизмов международного сотрудничества и выработки стратегий устойчивого развития в информационном поле.
Ожидается, что форум укрепит диалог между странами и будет способствовать выработке новых подходов к обеспечению медиастабильности в условиях глобальных перемен.
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