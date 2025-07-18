С 19 по 22 июля 2025 года в городе Шуша (Азербайджан) пройдет международный медиафорум под названием "Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта", передает BAQ.KZ.

Форум соберёт представителей мировых СМИ, экспертов по цифровым технологиям и аналитиков, чтобы обсудить ключевые тренды в медиаиндустрии, влияние цифровизации и ИИ на информационную повестку, а также будущее креативных медиаформатов.

Бурное обновление глобального информационного пространства, широкое внедрение передовых технологий и повсеместная цифровизация формируют новую, динамичную медиареальность. Эти трансформации заставляют медиаорганизации переосмысливать свою структуру, контентные подходы и бизнес-модели.

Азербайджан на фоне собственных реформ в сфере СМИ активно адаптирует национальную медиасистему к мировым стандартам, стремясь вывести её на международный уровень за счёт креативных идей и инноваций.

Современная медиаиндустрия, оказавшись в авангарде технологических изменений, переходит от традиционных форм к цифровым платформам, что радикально меняет способы взаимодействия с аудиторией. В условиях стремительного развития ИИ появляются новые вызовы и возможности — как для традиционных СМИ, так и для цифровых медиа.

Будущий форум в Шуше станет площадкой для глубокого анализа роли медиа в эпоху искусственного интеллекта, обсуждения механизмов международного сотрудничества и выработки стратегий устойчивого развития в информационном поле.

Ожидается, что форум укрепит диалог между странами и будет способствовать выработке новых подходов к обеспечению медиастабильности в условиях глобальных перемен.