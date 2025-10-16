Прокуратура района Алматы города Астаны выявила серьёзные нарушения трудового законодательства в организациях здравоохранения, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки установлено, что ряду медицинских работников не выплачивались обязательные пенсионные и социальные взносы на сумму более 90 млн тенге, а также стимулирующие надбавки на сумму свыше 15 млн тенге.

В результате принятых мер прокурорского реагирования вся задолженность погашена, а права медработников полностью восстановлены.

Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в надзорном ведомстве.