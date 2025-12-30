В Астане зафиксировано резкое ухудшение погодных условий, сопровождающееся морозом, гололёдом и порывистым ветром, передает BAQ.KZ.

В связи с этим главный внештатный травматолог Управления общественного здравоохранения города Алексей Солод обратился к жителям столицы с призывом соблюдать повышенные меры безопасности, сообщает официальный сайт акимат Астаны.

По словам специалиста, особое внимание следует уделять выбору обуви. В условиях гололёда рекомендуется отказаться от обуви на высоком каблуке и отдавать предпочтение моделям с рифлёной, нескользящей подошвой, что снижает риск падений и травм.

Также жителям советуют заранее планировать выход из дома, чтобы избегать спешки. Передвигаться по улицам рекомендуется небольшими шагами, не держать руки в карманах и по возможности освободить их от тяжёлых сумок, что помогает сохранять равновесие на скользких участках.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым или металлическим наконечником. В качестве дополнительной опоры может применяться и лыжная палка. Специалисты также советуют по возможности избегать обледенелых и плохо освещённых участков.

В случае падения травматолог рекомендует сгруппироваться, согнуть колени и постараться упасть на бок, а не на спину, чтобы снизить риск получения серьёзных травм. После падения не следует сразу вставать, а при появлении головокружения или резкой боли необходимо обратиться за помощью к окружающим.