НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" успешно завершила интеграцию информационных систем Центров обслуживания населения (ЦОН) и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан". Это важное новшество значительно упростило процесс получения водительского удостоверения для граждан, исключив необходимость предоставления медицинской справки формы 073/у в бумажном виде.

Теперь результаты прохождения медицинского осмотра автоматически передаются в единую информационную систему ЦОН. Это позволяет значительно ускорить процесс получения водительских прав, повысить прозрачность процедуры и исключить возможность использования поддельных справок. Такие изменения стали возможны благодаря цифровой трансформации и направлены на оптимизацию межведомственного взаимодействия и улучшение качества государственных услуг.

Особое внимание заслуживает и тот факт, что при замене водительского удостоверения до истечения его срока действия медосмотр не требуется, а также отменены требования по предоставлению справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.