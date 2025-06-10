Медсправка для водительских прав больше не нужна
Казахстан упрощает процедуру получения водительского удостоверения.
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НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" успешно завершила интеграцию информационных систем Центров обслуживания населения (ЦОН) и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан". Это важное новшество значительно упростило процесс получения водительского удостоверения для граждан, исключив необходимость предоставления медицинской справки формы 073/у в бумажном виде.
Теперь результаты прохождения медицинского осмотра автоматически передаются в единую информационную систему ЦОН. Это позволяет значительно ускорить процесс получения водительских прав, повысить прозрачность процедуры и исключить возможность использования поддельных справок. Такие изменения стали возможны благодаря цифровой трансформации и направлены на оптимизацию межведомственного взаимодействия и улучшение качества государственных услуг.
Особое внимание заслуживает и тот факт, что при замене водительского удостоверения до истечения его срока действия медосмотр не требуется, а также отменены требования по предоставлению справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.
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