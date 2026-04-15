Медклиники «накрутили» услуги ОСМС на сотни миллионов тенге
В Туркестанской области выявили махинации в системе медстрахования на сотни миллионов тенге. Дело передано в суд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области выявлены факты незаконного получения и расходования средств в системе обязательного социального медицинского страхования, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре, нарушения обнаружены в ходе проверки государственных и частных медицинских организаций.
Установлено, что ряд клиник оказывали консультационно-диагностические услуги ненадлежащего качества, в том числе без лицензий.
В одной из частных клиник без разрешительных документов было оказано более 28 тысяч консультаций по различным медицинским направлениям. Общая сумма составила 91 млн тенге.
Материалы по данному факту зарегистрированы по статье о незаконной предпринимательской деятельности. После расследования ущерб был полностью возмещен.
Кроме того, выявлены приписки стоматологических услуг на сумму 203 млн тенге.
По данным прокуратуры, две аффилированные клиники оформили у себя трех врачей и внесли в систему фиктивные данные о 40 тысячах стоматологических услуг, якобы оказанных беременным женщинам и детям.
Проверка показала, что один и тот же стоматолог в один день «принимал» десятки пациентов одновременно в разных клиниках.
Опросы пациентов подтвердили, что услуги фактически не оказывались.
По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, материалы направлены в суд.
Самое читаемое
- В Семее впервые более 40 тысяч жителей будут обеспечены горячей водой
- Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
- Участок проспекта Абая временно закроют в Астане
- Минимальную зарплату в Казахстане планируют повысить до 150 тысяч тенге