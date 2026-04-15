В Туркестанской области выявлены факты незаконного получения и расходования средств в системе обязательного социального медицинского страхования, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре, нарушения обнаружены в ходе проверки государственных и частных медицинских организаций.

Установлено, что ряд клиник оказывали консультационно-диагностические услуги ненадлежащего качества, в том числе без лицензий.

В одной из частных клиник без разрешительных документов было оказано более 28 тысяч консультаций по различным медицинским направлениям. Общая сумма составила 91 млн тенге.

Материалы по данному факту зарегистрированы по статье о незаконной предпринимательской деятельности. После расследования ущерб был полностью возмещен.

Кроме того, выявлены приписки стоматологических услуг на сумму 203 млн тенге.

По данным прокуратуры, две аффилированные клиники оформили у себя трех врачей и внесли в систему фиктивные данные о 40 тысячах стоматологических услуг, якобы оказанных беременным женщинам и детям.

Проверка показала, что один и тот же стоматолог в один день «принимал» десятки пациентов одновременно в разных клиниках.

Опросы пациентов подтвердили, что услуги фактически не оказывались.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, материалы направлены в суд.