Прокуратура Мунайлинского района обеспечила восстановление трудовых прав работников районной больницы, добившись выплаты задержанной заработной платы, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки, проведенной Прокуратура Мунайлинского района, было установлено нарушение конституционных прав 1040 сотрудников медицинского учреждения. Заработная плата за октябрь текущего года им не была выплачена в установленный законом срок.

По результатам внесенного акта надзора районная больница произвела выплату задолженности по заработной плате на сумму более 273 миллионов тенге. В результате принятых мер права работников были полностью восстановлены.

В прокуратуре подчеркнули, что защита трудовых и социальных прав граждан остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности и подобные вопросы находятся на постоянном контроле.