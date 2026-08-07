Meta обязали выплатить более $900 млн из-за вреда детям в соцсетях

Компания Meta Platforms, владеющая Facebook и Instagram, должна выплатить более 900 миллионов долларов после решения суда штата Нью-Мексико. Присяжные пришли к выводу, что компания не смогла обеспечить достаточную защиту несовершеннолетних пользователей от материалов сексуального характера и действий злоумышленников в своих социальных сетях.

Согласно решению суда, Meta должна создать специальный фонд в размере 567 миллионов долларов, который будет направлен на устранение последствий вреда, причиненного детям использованием социальных платформ. Кроме того, компании предстоит выплатить еще 375 миллионов долларов в виде штрафов по гражданским искам.

Помимо финансовых выплат, суд обязал Meta изменить настройки безопасности для подростков. Одной из новых мер станет скрытие количества лайков под публикациями для всех несовершеннолетних пользователей по умолчанию.

Это дело стало одним из самых громких судебных процессов против Meta и первым в штате Нью-Мексико, где рассматривался вопрос ответственности соцсетей за безопасность размещаемого на их платформах контента.

На этом проблемы компании не заканчиваются. Сейчас Meta участвует в тысячах аналогичных судебных разбирательств, инициированных родителями, школами и прокуратурами разных штатов США. Истцы считают, что компания уделяла больше внимания росту аудитории и прибыли, чем защите детей в интернете.

По данным самой Meta, только за второй квартал 2026 года судебные расходы компании достигли 2,4 миллиарда долларов.